Waltraud Meyer ist eine der Ersten, die sich für die Skulpturen von Ulli Kittelmann in der Marienkirche in Stendal begeistert.

Stendal. - Die Marienkirche in Stendal ist für fast drei Monate das Zuhause von 40 Holzskulpturen von Ulli Kittelmann. Der gebürtige Osterburger möchte Besucher der Ausstellung für seine „intuitive Bildhauerei“ begeistern.

„Ich lasse mich von den Formen im Holz leiten“, sagt der 74-Jährige. Das, was er im Holz sieht, soll am Ende die Skulptur prägen. Seine Kunst geht dabei ins Abstrakte. Was der Künstler sieht, kann für andere Beobachter etwas anderes sein.

„Ich versuche Beziehungen der Menschen darzustellen“, sagt Ulli Kittelmann. So kann die Form einer Astgabel beispielsweise für Trost, Nähe, Streit oder Widerstand stehen.

Weiter prägt die Art des Baums die Kunst von Ulli Kittelmann. Die Skulpturen in der Marienkirche in Stendal sind aus Olive, Tulpenbaum, Eibe, Pflaume, Birne, Buche und Silberahorn entstanden. Wichtig für den Künstler: die Geschichte hinter dem Baum. Der Silberahorn stammt zum Beispiel aus dem Garten des berühmten Staudenzüchters Karl Foerster.

Die im Februar 2024 auf dem Mönchskirchhof gefällte Blaufichte in Stendal wäre ein passender Kandidat für eine Skulptur gewesen, so der Künstler. Er möchte aus negativen Emotionen, die mit der Fällung solch prächtiger und alter Bäume verbunden ist, mit seiner Bildhauerkunst etwas Positives schaffen.

Ulli Kittelmann hat Chemie studiert und lange Zeit in der Umwelt- und Entsorgungsbranche gearbeitet. Seit 2003 beschäftigt er sich mit dem Holzbildhauen und hat ein Atelier in der Nähe von Potsdam. Inspiration für den Schritt in die Welt der Kunst fand der gebürtige Osterburger auf einer Reise nach Südafrika bei einer Ausstellung mit Steinfiguren in Kapstadt.

Die Ausstellung von Ulli Kittelmann kann bis zum 31. Juli in der Kirche St. Marien besucht werden. Interessenten können sie dienstags bis freitags von 10 bis 17 Uhr und am Wochenende von 12 bis 17 Uhr besichtigen.