Stendal. - Die Polizei in Stendal wird mit moderner Technik ausgerüstet. Neue Fahrzeuge und Bodycams (am Körper getragene Kameras) runden die Ausrüstung der Beamten ab.

Das Polizeirevier hat am Mittwoch, 11. Dezember, zwei neue Autos erhalten, informiert Polizeikommissarin Lisa Stüfen. Die Fahrzeuge gehören zu einer größeren Investition des Ministeriums für Inneres und Sport. Die Landespolizei erhält insgesamt 40 neue moderne Funkstreifenwagen und Verkehrsunfallkraftwagen. Die Kosten belaufen sich auf 3,96 Millionen Euro. Das Stendaler Revier hat zwei Mercedes-Benz Vito erhalten. Neben dem Streifendienst sind die neuen Fahrzeuge insbesondere für den Autobahneinsatz vorgesehen.

Die nächste Techniklieferung erhält die Polizei in Stendal am Montag, 16. Dezember. Es ist der Startschuss für Bodycams bei der Landespolizei Sachsen-Anhalt. Innenministerin Tamara Zieschang (CDU) wird der Polizeiinspektion in Stendal die ersten Geräte übergeben. Die Kameras sollen laut Pressemitteilung in den kommenden Jahren landesweit eingeführt werden.