Neue Grundschule Haferbreite in Stendal feierlich eröffnet

Zur feierlichen Eröffnung in der Aula der Grundschule Haferbreite ist Landesbildungsministerin Eva Feußner (in der ersten Reihe, 4.v.l.) angereist.

Stendal - Es gab viel zu loben und zu danken an diesem Freitagvormittag in der Aula der neuen Grundschule Haferbreite in Stendal. Den Anfang machte Oberbürgermeister Bastian Sieler, dem der pünktlich fertig gestellte Neubau als Vater eines Zweitklässlers auch persönlich gefällt. Dass die vor Baubeginn veranschlagten Kosten von 7,37 Millionen Euro nur leicht überschritten werden, dürfte ihm wohl auch von Amts wegen Freude bereiten.