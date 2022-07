Neue Grundschule Stendal: Über welchen Namen abgestimmt wird

Die Arbeiten an der neuen Grundschule am Haferbreiter Weg laufen auf Hochtouren. Bis die Schüler und Lehrer im Sommer einziehen können, muss ein Name gefunden werden.

Der Neubau der Grundschule am Haferbreiter Weg in Stendal ist fast fertig.

Stendal - Die Mitglieder des Kultur,- Schul- und Sportausschuss der Stadt Stendal nahmen Dienstag (29. März) einstimmig den Namensvorschlag für die neue Grundschule am Haferbreiter Weg an. In der Gesamtkonferenz der Grundschule Petrikirchhof wurde ein Name aus drei Vorschlägen ausgewählt.