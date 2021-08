Neue Majestäten für Tangerhütte: Bürgerschützen proklamieren ihr neues Königspaar samt Prinz und Prinzessin

Das neue Königspaar des Bürgerschützenvereins 1900/91 in Tangerhütte wird üblicherweise im Rahmen eines großen Schützenfestes proklamiert. In Coronazeiten ist alles anders. Dafür gab es jetzt zum ersten Mal auch einen Schützen-Prinzen und eine Schützen-Prinzessin.

Tangerhütte - Wenn die neuen Majestäten des Bürgerschützenvereins ausgerufen werden, dann geschieht das – stets gut wahrnehmbar – begleitet von Salutschüssen ihrer Schützenbrüder und -schwestern. Zumindest das war auch in diesem Jahr so – auch wenn in Coronazeiten kein großes, öffentliches Schützenfest gefeiert werden konnte, wie sonst üblich. Die Ehre, in Festtagsuniform und mit großem Aufmarsch ihre Ernennung zu feiern, gab es am Wochenende natürlich auch für das diesjährige Königspaar, Sebastian und Kathleen Grobler aus Tangerhütte.

Ihre feierliche Ernennung zum neuen Königspaar für ein Jahr war dabei gleich von mehreren Premieren gekennzeichnet: Nicht nur, dass der Schützenkönig selbst, der seit 2018 Mitglied der Bürgerschützen in Tangerhütte ist, zum ersten Mal (zusammen mit Ehefrau Kathleen) die Königswürde übernahm.

Eigene Königsscheiben für die Kinder

Auch für seine Kinder Mara und Marvin gab es eine kleine Premiere: Sie wurden vom Vereinsvorsitzenden, Hans-Georg Schnell mit eigenen kleinen Schützenkönigsscheiben zu Prinz und Prinzessin ernannt.

Und noch etwas war neu in diesem Jahr: Übergibt doch der scheidende Schützenkönig üblicherweise die Königskette bei der Proklamation seines Nachfolgers selbst, so musste dies in diesem Jahr ausfallen.

Alt-Schützenkönig Andreas Lehmann, der im Vorjahr zusammen mit Ehefrau Dagmar die Königswürde übernommen hatte, konnte nicht mehr selbst dabei sein. Er war im April dieses Jahres verstorben. In Gedenken an ihn hatten die Schützen sowohl ein Bild aufgestellt, als auch das gemeinsame Erinnern mit in die Zeremonie eingebaut.

Salutschießen weithin hörbar

Zur feierlichen Königsproklamation, die durch das Salutschießen auch einige Passanten in der Tangerhüter Innenstadt verfolgten, gehört traditionell auch das Anbringen der Königsscheibe am Haus der neuen Majestäten. Das übernahm unter dem Kommando von Hauptmann Klaus-Jürgen Kurth Schützenbruder Hans-Jürgen Kraatz – natürlich mit hochprozentiger „Wasserwaage“ und gut gelaunt.

Vor und nach dem Anbringen der Schützenscheibe wurde in geordneter Abfolge und auf Kommando des Hauptmann geböllert, bevor das Könisgpaar seine Gäste zum Imbiss und Getränken einlud.

Hans-Jürgen Kraatz bringt die Schützenscheibe am Haus der Familie Grobler an. Foto: Birgit Schulze