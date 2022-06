Neue Regeln: So kommt die Corona-Testpflicht der Bundesregierung in Stendal an

Wegen steigender Inzidenzzahlen in Stendal brauchen Nichtgeimpfte nun in Gaststätten, im Theater und Zoo wieder einen negativen Corona-Test. Bald ist dieser allerdings nicht mehr kostenlos für alle. Das sagen Passanten in Stendal und der Landrat zu den Verschärfungen.

Stendal - Plötzlich ging es ganz schnell. Es dauerte gefühlt nur einen Wimpernschlag bis die Corona-Inzidenz im Landkreis Stendal von null auf mehr als 30 anstieg. Daher ist sie wieder zurück. Die Rede ist von der Testpflicht. Hinzu kommt: Die Bundesregierung zieht die Schrauben an. Wer nicht vollständig geimpft oder genesen ist, muss ab einer Inzidenz von 35 für viele Aktivitäten in geschlossenen Räumen wieder einen Corona-Test vorlegen. Am 11. Oktober sollen Bürger die Tests außerdem aus eigener Tasche zahlen. Können die Verschärfungen als Impflicht durch die Hintertür interpretiert werden? Passanten in der Innenstadt Stendals sowie der Landrat Patrick Puhlmann (SPD) sind sich diesbezüglich einig.