Am Stadtsee in Stendal wurde eine neue Calisthenics-Analge eingeweiht.

Neue Sportanlage am Stadtsee in Stendal eröffnet

Stendal - Wer Sport an der frischen Luft treiben möchte, kann dies am Stendaler Stadtsee. OB Bastian Sieler (parteilos), Silke Pidun, Abteilungsleiterin technische Dienste, und Peter Krupp, in der Stadt für die Spielplätze verantwortlich, haben die neue Calisthenics-Anlage an der Südseite des Sees eröffnet.

Calisthenics kombiniert klassische Übungen des Geräteturnens mit akrobatischen Übungen. Die Anlage ist für Jugendliche und Erwachsene konzipiert, mehrere Nutzer können gleichzeitig trainieren. Piktogramme an den Geräten erklären, wie die Anlage genutzt werden kann. Investiert wurden circa 40.000 Euro.

Der Fallschutz sind spezielle Holzspäne, die sich so verfestigen sollen, dass Rollstuhlfahrer die Anlage nutzen können. Die Anlage wurde von Mitarbeitern des städtischen Bauhofes errichtet.