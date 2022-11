Neuer Glühweinstand in Stendal - Überseecontainer umgebaut

Vom Überseecontainer zum Glühweinstand. Nein, Glühweinhaus. Und das in nur vier Wochen.

Familie Heuer hat ihren neuen Glühweinstand auf dem Winckelmannplatz in Stendal aufgebaut.

Stendal - Neues Jahr, neuer Glühweinstand auf dem Winckelmannplatz in Stendal. Aber als „Stand“ kann man das, was Familie Heuer in den vergangenen vier Wochen zusammengezimmert hat, nicht mehr bezeichnen.