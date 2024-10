Die Stadtwerke in Stendal haben ihren neuen Solarpark in der Schillerstraße eingeweiht. Die Anlagen sollen 2.100 Haushalte jährlich mit Strom versorgen.

Oberbürgermeister Bastian Sieler (links) und Stadtwerke-Geschäftsführer Thomas Bräuser weihen die Solaranlagen an der Schillerstraße in Stendal ein.

Stendal. - Die Stadtwerke Stendal haben am Montag, 28. Oktober ihren hauseigenen Solarpark eingeweiht. Der „Puschkin-Park“ an der Schillerstraße soll jährlich 2.100 Haushalte in der Hansestadt mit Strom versorgen. Aber haben die Bürger auch etwas davon?