Transporte von der Straße auf die Schiene umzuleiten, ist politisch gewollt. Das wird im Kreis Stendal umgesetzt. Das Unternehmen Matthäi hat 4,2 Millionen Euro in einen Gleisanschluss ans Netz der Deutsche Bahn investiert.

Neuer Umschlagplatz bei Stendal kann 100 Lkw-Ladungen per Bahn transportieren

Geschäftsführer Martin Schulze lädt andere Unternehmen ein, den neuen Schienen-Umschlagplatz im Kreis Stendal in Hohenwulsch zu nutzen.

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen Inhalten auf volksstimme.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Hohenwulsch - Großer Bahnhof nahe des Bahnhofs Hohenwulsch an der Amerikalinie: Das Stendaler Bauunternehmen Matthäi hat Vertreter aus Politik, Verwaltung und Wirtschaft eingeladen, um einen 4,2 Millionen Euro teuren Bau in Betrieb zu nehmen. Was dahinter steckt.