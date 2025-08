Mit einem sehr ähnlichen Plan ging der Chef des Konzerns Fakt AG in Arneburg erst vor wenigen Jahren pleite: Nun wollen junge Unternehmer aus Bayern Gewächshäuser im Industriepark an der Elbe bauen.

Neuer Versuch für Gemüse-Gewächshäuser in Arneburg: Was bisher bekannt ist über das Projekt im Industriepark

Arneburg. - Im Industriepark in Arneburg werden die Pläne für den kommerziellen Anbau von Gemüse in Gewächshäusern mit mehreren Hundert Arbeitsplätzen wiederbelebt. Das Thema stand kürzlich auf der Tagesordnung des Planungsverbands in Arneburg. Auf Volksstimme-Anfrage bestätigte das Unternehmen dieses Vorhaben.