Neues Corona-Testzentrum in Tangerhütte entspannt die Lage mit täglichem Angebot

In Tangerhütte gibt es seit dieser Woche ein Testzentrum auf dem Gelände der alten Aral-Tankstelle, das auch sonntags öffnet. Die Nachfrage sei da, sagt Betreiber Markus Pietrzyk. Doch auch Apotheken bieten Tests an und reagieren auf Bedarfe.

Tangerhütte - Eine Frau fährt vor, noch bevor Markus Pietrzyk und Ralph Kienker die neue Teststation an der alten Tankstelle öffnen. „Wann geht’s denn los? Und testet ihr wirklich auch am Sonntag?“, will sie wissen. Pietrzyk bejaht und hört: „Das ist ja toll!“ Ihr Mann, der montags immer ganz früh in Richtung Sauerland aufbricht, habe bisher Schwierigkeiten gehabt, sich montags früh testen zu lassen, und für ihn sei das Sonntagsangebot eine deutliche Erleichterung, erzählt sie.