Neues Konzept: Wird Stendal-Süd bald wach geküsst?

Stendal - Die Bagger haben ganze Arbeit geleistet. Vom ehemaligen Einkaufskomplex an der Hanseallee in Stendal-Süd ist nicht mehr viel übrig, seit im Oktober der Abriss begonnen hat. Immerhin gammelt das Gebäude jetzt nicht mehr vor sich hin, mag sich der ein oder andere denken. Im Gegensatz zu den wenige Meter entfernten Wohnblöcken. Die stehen seit Jahren leer und sind nur noch eine Meldung wert, wenn zufällig giftige Chemikalien in ihren Kellern gefunden werden. Sie abzureißen ist jedoch nicht möglich, weil sie sich in Privatbesitz befinden.