Zum Jahreswechsel zog ein Pärchen in Klietz durch die Straßen und schoss mit Feuerwerkskörpern auf Passanten. Die verhängte Freiheitsstrafe wollten die beiden aber nicht akzeptieren.

Die Randale in Klietz war vermutlich eine der ersten Straftaten, wenn nicht sogar die erste Straftat im neuen Jahr 2024 im Landkreis Stendal.

Stendal - Ein Pärchen wurde wegen ihrem Streifzug in der Silvesternacht und im neuen Jahr im Kreis Stendal zu einer Freiheitsstrafe auf Bewährung samt Schadenersatz verurteilt. Dagegen gingen sie in Berufung, in der Hoffnung, eine mildere Strafe zu erhalten. Warum sie nun doch einen Rückzieher machen.