Wildpark Neujahrsspaziergang lockt in den Wildpark Weißewarte

Der Wildpark in Weißewarte hat seine Pforten wieder für Besucher geöffnet und will das neue Jahr mit einer Premiere einläuten: Am Sonnabend, 1. Januar, wird zum ersten öffentlichen Neujahrsspaziergang unter fachlicher Führung eingeladen. Mit dem Neustart sind auch Änderungen für Besucher verbunden.