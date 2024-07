Stendal - Die Gartenlaube war die jüngste Errungenschaft von Monika Beckert und Norbert Kruczka. Die beiden Rentner wollten in ihrem grünen Idyll den Lebensabend verbringen. Daraus wird nun nichts.

Das Paar wohnt in einem früher der Bahn gehörenden Mehrfamilienhaus an der Lüderitzer Straße in Stendal. Wenn die beiden in ihren Garten wollen, brauchen sie sie nur ein par Schritte zu gehen. Bisher jedenfalls. Spätestens zum 28. November sollen beide ihre Schlüssel abgeben. Bis dahin muss der Garten geräumt werden. Er soll dem Bau neuer Gleise in Stendal weichen.

Lesen Sie auch: Stendalerin verzweifelt an Stadt und Bahn - Wuchernde Hecke zerstört Gartenidylle

Verlust des Gartens nimmt Rentnerpaar ganz schön mit

„Das nimmt uns ganz schön mit“, sagt die 76-Jährige. Nach längerer Abwesenheit ist sie mit ihrem Lebensgefährten nach Stendal zurückgekehrt, um den Lebensabend zu genießen. Dazu gehörte für beide das Gärtnern und die lauschigen Abende in der Laube. Dafür, dass jetzt alles grünt und blüht, haben sie viel Zeit investiert.

Monika Beckert und ihr Lebensgefährte Norbert Kruczka haben ihren Garten an der Lüderitzer Straße liebevoll hergerichtet. Jetzt müsssen sie ihn aufgeben. Foto: Andreas König

Doch sie haben keine Chance, ihre Refugium zu behalten. Wo jetzt noch Obstbäume stehen und Blumen blühen, werden bald die Bagger anrücken und alles plattmachen. Es muss Baufreiheit geschaffen werden für die Gleisbauarbeiten der Bahn.

Garten von Sozialeinrichtung der Bahn gepachtet

Ihren Garten hatten die beiden im Grunde ebenfalls von der Bahn bekommen, genauer gesagt, vom Verein „Bahn-Landwirtschaft Bezirk Halle“. Diese Institution versteht sich als Betriebliche Sozialeinrichtung des Bundeseisenbahnvermögens und der Deutschen Bahn AG. Monika Beckert hat lange für die Bahn gearbeitet, zuletzt als Zugdisponentin.

Das Hobbygärtnerpaar stört am meisten, dass wenig Informationen über das Bauvorhaben zu bekommen seien.

Stadt Stendal plant Abriss der Brücke über die Bahnlinie

Während die beiden ihren Garten wegen Gleisbauarbeiten verlieren, plant die Stadt Stendal ein großes Bauvorhaben ganz in der Nähe. Die Straßenbrücke im Verlauf der Lüderitzer Straße über die Bahnlinie wird abgerissen und neu gebaut.

Brücke hat fast die schlechteste Note bekommen

Dieser Schritt ist notwendig, weil der technische Zustand und damit die Tragfähigkeit der Brücke schlecht sind. „Es gibt alle sechs Jahre Brückenprüfungen“, sagt Annegret Schröder. Sie ist als Abteilungsleiterin Tiefbau mit dem Brückenbauvorhaben betraut. „Die Brücke gehört der Stadt Stendal, wir sind verpflichtet, für einen einwandfreien Zustand zu sorgen“, erklärt sie.

Auf einer Notenskala mit 3,5 als schlechtestem Wert hat die Brücke nur noch eine 3,4 geschafft. Sicherheit ist inzwischen nur noch mit einem Neubau zu gewährleisten. Der Stadt hätten die Ist-Maße völlig genügt, doch die Bahn möchte, wie erwähnt, zwei neue Gleise verlegen. Deswegen soll die neue Brücke breiter werden – um etwa 30 Meter.

Brückenneubau soll breiter werden

Weil die Bahn diesen Extrawunsch geäußert hat, muss sie sich an den Kosten beteiligen. Die Stadt Stendal hat für das Vorhaben knapp 8 Millionen Euro eingeplant. Die Vorbereitungen beginnen im Oktober, sagt Annegret Schröder. Den Anfang macht der Kampfmittelbeseitigungsdienst.

Die Gegend um den Bahnhof wurde im Zweiten Weltkrieg bombardiert. Daher ist ein gewissenhaftes Sondieren des Bodens nötig. Die Spezialfirma soll auch gleich das Fällen der Bäume links und rechts der Bautrasse übernehmen.

Vollsperrung für „Mann und Maus“

Mit Beginn dieser Arbeiten tritt eine Vollsperrung der Lüderitzer Straße in Kraft. Sie wird bis April gelten, wenn der Abbruch der Brücke losgeht. „Die Sperrung gilt für Mann und Maus“, erklärt Annegret Schröder. „Da kommen weder Fahrzeuge, noch Fußgänger durch.“ Beim eigentlichen Bauen hat sich alles nach der Bahn und ihren Sperrpausen zu richten. Das sind Zeiten ohne jeglichen Zugverkehr, sie müssen bis zu drei Jahre im Voraus beantragt werden.

Schon deswegen darf beim Brückenabriss und -neubau nichts schiefgehen, muss alles laufen wie ein Uhrwerk. Die Stadt Stendal schreibt die Bauleistungen zunächst aus.

Monika Beckert und Norbert Kruczka haben innerlich bereits mit ihrem Gartenparadies abgeschlossen. Sie suchen das Paradies anderswo: „Dann fahren wir eben öfter weg.“