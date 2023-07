Vier Teams der Nordwall Classic Garage in Stendal sind in Wernigerode an den Start gegangen.

Oldtimer aus Stendal starten bei der Rathausrallye in Wernigerode durch

Stendal/Wernigerode - Wenn der Platz vor dem historischen Rathaus in Wernigerode voller Oldtimer steht, dann ist wieder Rallye-Zeit. Bereits zum 14. Mal hatte der Verein MC Wernigeröder Oldtimerfreunde zur Rathausrallye eingeladen. Freunde von der Nordwall Classic Garage Stendal nahmen mit vier Oldtimern an dieser Rallye teil. Die Teams Gerhold/Gerhold auf Mercedes, Groth/Wendt auf VW Käfer, Punzel/Punzel auf Alfa Romeo und Valentin/Resper auf Mercedes hatten ihre Teilnahme gemeldet.

Der Abend am Freitag sei der erste Höhepunkt gewesen, berichtet Jörg Punzel. Bei Familie Herre in Silstedt wurden in deren „Scheune Räng täng täng“ viele alte Freunde begrüßt und die ersten „Benzingespräche“ geführt.

Lesen Sie auch: Oldtimer-Fans aus der Altmark erzählen von ihren Lieblingen

Am Sonnabend ging es ins reizvolle Harzvorland. Gestartet wurde die Rallye auf dem Markt vor dem Wernigeröder Rathaus. Durch Osterwieck, Stapelburg und Ilsenburg führte die Strecke zum „Schützenhaus“ in Drübeck und von dort nach der Mittagspause zurück nach Wernigerode. Dort wurden dem Publikum alle Fahrzeuge vorgestellt. „Mit einer besonderen logistischen Leistung haben die Wernigeröder Oldtimerfreunde die 73 Fahrzeuge auf dem Marktplatz platziert“, erzählt Jörg Punzel. Die Nachmittagsrunde führte über Benzingerode, Blankenburg, Hüttenrode, Rübeland und Drei Annen Hohne wieder zum Marktplatz Wernigerode. Unterwegs mussten an Kontrollpunkten einige „reizvolle Aufgaben“ erfüllt werden.

Nach einem Galaabend zum Ausklang des Wettbewerbstages fand am Sonntagvormittag die Siegerehrung statt. Wernigerodes Oberbürgermeister Tobias Kascha (SPD) unterstrich dabei, wie werbewirksam die Oldtimerveranstaltung für die Stadt sei. In zwei Jahren soll es bei der 15. Rathausrallye ein Wiedersehen geben.