Stendal. - Ein 40-jähriger Mann soll am 11. August 2024 versucht haben, seinen Kumpel in einer Shisha-Bar in Stendal mit einem Messer zu töten. Versuchter Totschlag: So lautet die Anklage der Staatsanwaltschaft Stendal. Am ersten Verhandlungstag am Landgericht Stendal erklärt der Angeklagte, was aus seiner Sicht an dem Tag passiert ist.

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen Inhalten auf volksstimme.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Abonnent der gedruckten Ausgabe sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.