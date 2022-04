Optische Täuschungen: Wie Schülerinnen der Stendaler Komarow-Sekundarschule besondere Fotos schaffen

In einem Ferienprojekt haben sich fünf Schülerinnen der Stendaler Komarow-Sekundarschule mit optischen Täuschungen in der Fotografie beschäftigt. 44 Arbeiten sind nun im Schulflur ausgestellt.

Stendal - Nachdem bei den Ferienprojekten der Vorjahre Palettenmöbel für den Schulhof und anderes Praktisches angefertigt worden war, sollte es diesmal etwas Kreatives sein. Und so lud Kirsten Hamacher, als Schulsozialarbeiterin im Projekt „Schulerfolg sichern“ an der Komarow-Schule beschäftigt, für eine Ferienwoche im August zur Premiere des Foto-Projektes ein. Dem Aufruf an alle Klassenstufen folgten Nicole Schäfer (Klasse 10 a), Jennifer Kreisel (10 b), Jamie Rademacher (10 a), Aianda Kandi (6 b) und Sidra Baker (6 a).