Wie Ordnungsamt und Polizei in Stendal die 2G-Regel überwachen wollen

In erster Linie müssen die Mitarbeiter des Ordnungsamtes des Landkreises Stendal die Einhaltung der Regeln kontrollieren.

Stendal - Dass die Mitarbeiter im Einzelhandel und in Gaststätten penibel drauf achten, ob ihre Kunden wirklich geimpft oder genesen sind, hat einen guten Grund. Denn erwischt das für die Kontrollen in erster Linie zuständige Kreisordnungsamt Menschen ohne Nachweis in den Räumen, müssen die Inhaber ein Bußgeld von 1000 Euro bezahlen.