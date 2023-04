Stendal - Der Tiergarten in Stendal lädt dieses Jahr wieder zum farbenfrohen Osterfest ein. Das Fest für die ganze Familie findet am Sonntag, 9. April, zwischen 9.30 und 12 Uhr statt. Neben der Eiersuche gibt es weitere Angebote für Kinder wie ein Bühnenprogramm und ein Extra-Spaziergang durch den Tiergarten für die jüngsten Besucher.

Ostereiersuche und Bühnenprogramm für Kinder

Die Gäste sind eingeladen, nach Leckereien aus Schokolade zu suchen. Der Verein der Tiergartenfreunde Stendal versteckt dafür ein Mega-Ei, 400 Schokoeier und Schokohasen. Zusätzlich ist Osterhase Claudia unterwegs und hat für die Gäste einige süße Überraschungen dabei. Der Tiergarten ist für die Osterfeiertage bunt geschmückt, mitunter kann man Häschen und Küken auf der Osterwiese des Gartens beobachten. Ab 10.30 Uhr zeigen die Osterhasen Manni und Hasi von der abc-Show ihr Bühnenprogramm. Bei der Führung für Kinder erfahren diese viel Interessantes über die Bewohner des Tiergartens.

Für den besonderen Anlass öffnet der Tiergarten seine Tore am Ostersonntag bereits um 8.30 Uhr. Veranstaltungsbeginn inklusive Ostereiersuche ist um 9.30 Uhr. Einplanen sollten die Besucher, dass zum regulären Eintrittspreis pro Person und Hund ein Veranstaltungszuschlag von einem Euro erhoben wird. Für Erwachsene kostet der Eintritt dann fünf Euro, für Kinder und Hunde werden drei Euro fällig.

Tourist-Information Stendal bietet Stadtführung an

Auch außerhalb des Tiergartens ist Stendal auf Ostern eingestellt. So lädt die Tourist-Information zu drei Sonderführungen ein. Am Karfreitag stehen die Schätz von St. Marien im Mittelpunkt, der Besuch der Stadt- und Ratskirche ist ein Schwerpunkt. Am Sonnabend, 8. April, liegt der Schwerpunkt der Stadtführung auf der „profanen und sakralen Kernstadt Stendals“, heißt es in der Ankündigung der Stadtverwaltung. Bei dieser Stadtführung geht es unter anderem zum Rathaus, die Schnitzwand im kleinen Ratssaal wird ebenso besichtigt wie der Rathausfestsaal.

Lesen sie auch: Ostern entschlüsselt: 20 Fragen zu Bräuchen, Feierlichkeiten und Bedeutungen

Die Stadtführung am Ostersonntag widmet sich der weltlichen Stadtentwicklung und dem Glasschatz von St. Nikolaus. Darum ist der Dom eines der Ziele, beim Betrachten der Glasmalereien steht vor allem das „Christusfenster“ im Mittelpunkt. Jede Stadtführung dauert circa eineinhalb Stunden. Los geht es jeweils um 14 Uhr am Roland.

Turmführung in der Marienkirche Stendal

Karten kann man bei der Tourist-Information für fünf Euro pro Karte kaufen. Karsamstag hat die Tourist-Information von 10 bis 14 Uhr geöffnet, Ostersonntag von 13.30 bis 16 Uhr. Am Karfreitag verkauft der Stadtführer die Tickets, die Tourist-Information hat an diesem Tag zu. Es wird darum gebeten, das Geld so passend wie möglich mitzubringen.

Am Osterwochenende startet der Förderverein Glocken St. Marien in die neue Saison. Am Sonnabend, 8. April, und am Montag, 10. April, finden jeweils ab circa 11.45 Uhr Turmführungen statt. Es geht an den Glocken vorbei hoch hinaus, bei schönem Wetter wird man dafür mit einer tollen Aussicht belohnt.