Pfusch: Breite Straße in Stendal wird erneut zur Baustelle

Die Breite Straße in Stendal wird, wie hier zu sehen, schon zum zweiten Mal in diesem Jahr zur Baustelle.

Stendal - Der Pfusch in der Fußgängerzone ist nicht zu übersehen: Spurrillen, Kuhlen und Beulen ziehen sich in der Breiten Straße in Stendal vom Sperlingsberg bis zur Marienkirchstraße. Zahlreiche Bürger haben sich beklagt, darunter auch Volksstimme-Leser in der Redaktion. Nun wird gehandelt - eine neue Baustelle wird aufgebaut.