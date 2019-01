Eine Frau in Tangermünde fand am Montagabend einen verunfallten Radfahrer in der Langen Fischerstraße. Archivfoto: Rene Ruprecht/dpa

Bei einem Unfall in Tangermünde ist am Montag ein 76-jähriger Radfahrer ums Leben gekommen.

Tangermünde l Eine Frau in Tangermünde fand am Montagabend einen verunfallten Radfahrer in der Langen Fischerstraße. Ein 76-jähriger Mann war mit seinem Fahrrad in der Straße gestürzt.

Der Notarzt konnte nichts mehr für den Mann tun, der 76-Jährige verstarb noch an der Unfallstelle. Ein medizinisches Problem könnte für den Sturz verantwortlich sein.