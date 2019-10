Bei einem Autounfall in der Altmark ist ein 55-jähriger Mann am Mittwoch schwer verletzt worden.

Seehausen (vs) l Bei einem Unfall in der Altmark sind am Mittwochabend ein Auto und ein Sattelzug kollidiert. Aus Richtung Seehausen kommend, fuhr der 55-jährige Autofahrer nach Polizeiangaben auf der B189 in die Kreuzung zur L12 ein und übersah dabei den vorfahrtsberechtigten Sattelzug, der aus Richtung Wittenberge kam. Beide Fahrzeuge kollidierten.

Der Autofahrer wurde bei dem Unfall in seinem Fahrzeug eingeklemmt und musste durch die Feuerwehr aus dem Fahrzeug befreit werden. Er wurde schwer verletzt in das Krankenhaus Stendal gebracht.

Am Pkw entstand uTotalschaden. Der Sattelzug wurde ebenfalls stark beschädigt, konnte seine Fahrt jedoch fortsetzen. Für die Unfallaufnahme war die B189 bis 1.40 Uhr voll- und bis 2.20 Uhr halbseitig gesperrt.