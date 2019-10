Warnschild an einem Unfallort. Symbolfoto: Martin Rieß

Eine 39-jährige Pkw-Fahrerin wurde bei einem Unfall auf der B189 im Landkreis Stendal schwer verletzt. Die Straße blieb zeitweise gesperrt.

Geestgottberg (vs) l Eine 39-jährige Frau wurde am Freitag gegen 14.40 Uhr bei einem Überholunfall auf der B 189 im Landkreis Stendal schwer verletzt. Die Frau fuhr mit ihrem Fiat in Richtung Osterburg, als sie zwischen Elbbrücke und Abzweig Geestgottberg bei einem Überholvorgang mit einem Lastwagen kollidierte.

Vollsperrung

Während die Frau überholte, setzte der 43-jährige Lasterfahrer ebenfalls zum Überholen an, da am rechten Fahrbahnrand ein Auto mit einem technischen Defekt stand. Die überholende 39-jährige Frau kam nach der Kollision mit dem Lastwagen nach links von der Fahrbahn ab, rutschte in den Straßengraben und prallte frontal gegen einen Baum. Sie kam schwerverletzt nach Prignitz ins Krankenhaus. Der Lastwagenfahrer blieb unverletzt. Die Bundesstraße 189 war zeitweise voll gesperrt.