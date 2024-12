In Stendal kam es am 28. November zu einem Großeinsatz der Polizei. Ein 18-Jähriger wurde angeschossen und lebensbedrohlich verletzt.

Stendal. - Die Polizei hat am Montag einen 31-jährigen Mann wegen des Verdachtes des versuchten Totschlags festgenommen. Ihm wird vorgeworfen, einen 18-Jährigen am Donnerstag, 28. November, in der Dr.-Kurt-Schumacher-Straße in Stendal angeschossen und lebensbedrohlich verletzt zu haben. Das sind die Hintergründe zur Tat.