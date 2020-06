Die Suche der Polizei in Stendal war am Mittwochnachmittag erfolglos geblieben. Foto: Antonius Wollmann

Die Flucht eines 47-Jährigen aus dem Maßregelvollzug war nach 14 Stunden zu Ende: Bei Naumburg ging er der Polizei ins Netz.

Stendal/Naumburg l Der am Mittwochmittag in der Stendaler Innenstadt geflüchtete Insasse des Maßregelvollzugs Uchtspringe ist wieder hinter Schloss und Riegel: Am Donnerstagmorgen gegen 2.30 Uhr sei der Mann bei einer Verkehrskontrolle auf der B 180 in der Nähe von Naumburg gestellt worden, teilte die Stendaler Polizeisprecherin Beatrix Mertens mit. Der 47-Jährige war mit einem gestohlenen Renault Clio unterwegs.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand hat der mehrfach wegen Computerbetrugs sowie verschiedener Rauschgiftdelikte vorbestrafte Mann den Kleinwagen am Mittwoch in Genthin gestohlen. Nun läuft gegen ihn ein Ermittlungsverfahren wegen Diebstahls, bestätigte Beatrix Mertens.

Widerstand habe der 47-Jährige bei der Verkehrskontrolle und seiner anschließenden Festnahme nicht geleistet. „Es lief alles problemlos ab“, betonte die Sprecherin.

Beim Optiker entwischt

Der Insasse des Maßregelvollzugs Uchtspringe hatte am Mittwoch einen sogenannten begleiteten Einzelausgang in die Breite Straße in Stendal zur Flucht genutzt: In einem Optikergeschäft war er einem Pfleger entwischt. Eine daraufhin gestartete stundenlange Fahndung der Polizei war ergebnislos geblieben. Im Maßregelvollzug sitzt der Mann, weil nach Überzeugung eines Gerichts ein direkter Zusammenhang zwischen seinem Drogenkonsum und seinen Betrügereien besteht.