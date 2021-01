Zu einem Unfall kam es auf der Kreisstraße zwischen Demker und Weißewarte. Ein Autofahrer erlitt einen Schock.

Demker/Weißewarte (vs) l Die nasse Fahrbahn wurde nach Angaben der Polizei am Mittwochmorgen (20. Januar) einem Autofahrer zwischen Weißewarte und Demker zum Verhängnis. Der Opel eines 53-jährigen Fahrers rutschte gegen 9.30 Uhr in einer Kurve von der Fahrbahn. Das Auto streifte zwei Bäume und landete im Straßengraben.

Der Fahrer stand nach dem Unfall unter Schock und kam mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus. Das Fahrzeug wurde bei dem Crash an der K1469 schwer beschädigt.

Neben der Polizei und dem Rettungsdienst waren auch örtliche Feuerwehren gefordert. Zum Einsatz kamen Aktive aus Hüselitz, Klein Schwarzlosen, Tangerhütte, Bellingen, Elversdorf und Demker.