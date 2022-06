Polizei in Stendal kontrolliert Busse für das kommende Schuljahr

Stendal - Die meisten Schüler werden sicherlich noch keinen Gedanken an das kommende Schuljahr verschwenden, das im September starten wird. Für die Polizei in Stendal sieht das anders aus. Am 16. August haben sie in den frühen Morgenstunden die Busse des Busunternehmens Stendalbus kontrolliert, die unter anderem die Schüler Stendals zur Schule und wieder zurück nach Hause bringen werden. „Unser Wunsch ist es, dass die Kinder sicher zur Schule kommen“, sagt Tanja Köhnke von der Polizei Stendal. Gemeinsam mit Kollegen von der zentralen Verkehrsüberwachung und dem Werkstattleiter des Busunternehmens, Sören Arendt, begutachtet sie die Fahrzeuge.