Landrat Markus Bauer besucht die Grundschule „An der Mühle“ in Sachsendorf. Unterstützung für die Sanierung des neuen Speiseraums und Würdigung des Ehrenamts Sachsendorf, Sparkasse sponsert 9.000 Euro.

Ein neues Kapitel für die Grundschule in Sachsendorf

Foto: Schule "An der Mühle"

Ortsbürgermeister, Schulleiterin Landrat mit Vierklässlern der Grundschule "An der Mühle" Sachsendorf, die sich über den symbolischen Scheck der Sparkasse freuen.

Sachsendorf. - Landrat Markus Bauer (SPD) besuchte vor wenigen Tagen die Grundschule „An der Mühle“ in Sachsendorf. Im Mittelpunkt des Besuchs standen die laufenden Sanierungsmaßnahmen am Schulstandort sowie das Engagement zahlreicher ehrenamtlicher Helfer aus der Region.

Ein besonderes Augenmerk galt der aktuellen Umgestaltung des ehemaligen Werkraums zu einem neuen, modernen Speiseraum für die Schüler der Grundschule. Die Sanierung wurde durch einen Antrag von Ortsbürgermeister Steve Daniel bei der Stiftung der ehemaligen Kreissparkasse Bernburg für die Region Schönebeck und Bernburg ins Rollen gebracht.

Die Stiftung bewilligte die beantragte Fördersumme in Höhe von 9.000 Euro, wodurch der Umsetzung nun nichts mehr im Wege steht.

Starke Beteiligung

Die vorbereitenden Arbeiten wurden bereits im Frühjahr 2025 unter starker Beteiligung ehrenamtlicher Unterstützer durchgeführt. Auch die Decken- und Elektroinstallationen sind inzwischen abgeschlossen. Der Landrat zeigte sich beeindruckt vom großen freiwilligen Engagement in der Gemeinde:

„Dieser Schulstandort ist ein wichtiger Bestandteil unserer Bildungslandschaft im Salzlandkreis. Ich bin zutiefst angetan von der Einsatzbereitschaft der vielen Ehrenamtlichen, die ohne zu zögern ihre Hilfe angeboten haben. Ein großes Dankeschön an jeden einzelnen Unterstützer“, unterstrich Markus Bauer. Zugleich sprach er dem Ortsbürgermeister Steve Daniel seinen Dank für die Initiative und das nachhaltige Engagement aus.

Zukunftsvisionen

Für die Zukunft sind weitere Maßnahmen zur Gestaltung des Schulumfeldes geplant. Der Heimatverein Sachsendorf sowie der Förderverein der Grundschule „An der Mühle“ werben bereits aktiv um Spenden und Fördermittel, um das Außengelände kindgerecht und ansprechend zu gestalten.

„Der Schulstandort besticht schon jetzt durch seine Einzigartigkeit und wird künftig über echte Alleinstellungsmerkmale verfügen“, betont Ortsbürgermeister Steve Daniel. „Wir freuen uns über jede helfende Hand – sei es durch aktive Mithilfe oder eine Mitgliedschaft im Förderverein der Schule.“ Eindrucksvoll wird gezeigt, dass durch gemeinschaftliches Engagement und gezielte Fördermaßnahmen ein zukunftsfähiges Lernumfeld geschaffen werden kann – zum Wohle der Kinder und der gesamten Region.

Gelebte Partnerschaft

Aber was ist an der Grundschule „einzigartig“, wie der Ortschef blumig sagt. Seit Anfang des Jahres besteht eine Schulpartnerschaft mit einer armenischen Bildungseinrichtung. Eine Projektschulstunde gab es bereits, in der sich die Grundschüler mit dem Land beschäftigten und armenische Lehrer da waren.

Die Eltern, Lehrer und auch die Kinder kämpften für ihren Standort. Denn auch in Sachsendorf schrumpfen die Schülerzahlen. Einheitsgemeindebürgermeister Jörn Weinert sieht eine gelebte Schulpartnerschaft zukunftsweisend pragmatisch: „Es ist schwieriger, eine Schule mit internationaler Partnerschaft zu schließen, als eine ohne.“ All diese Initiativen haben eine Dynamik entwickelt, die auch Helfer und Sponsoren auf den Plan ruft.