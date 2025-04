Polizeiauto kracht in Bäckerei in Stendal - Ist jetzt der Ofen aus?

Stendal - Bäckermeister Thorn Ilchmann lag bereits im Bett, als er den Knall hörte. Dann erzitterte das ganze Haus, für einen kurzen Moment war es still. Am Abend des Gründonnerstags, 17. April, krachte ein Mannschaftswagen der Polizei in die Ecke des Wohn- und Geschäftshauses Mannsstraße 1a in Stendal.