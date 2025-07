Altmark/Altmarkkreis - Tangermünde ist buchstäblich ein teures Pflaster. Nach Magdeburg und Halle und deren Randbereichen sind die Durchschnittspreise für Eigenheime in Wernigerode und der Kaiserstadt an der Elbe landesweit am höchsten. Der Grund ist wenig verwunderlich.

Lesen Sie auch: So sollen aus DDR-Plattenbauten in Stendal-Stadtsee Einfamilienhäuser entstehen

Das geht aus den Grundstücksmarktinformationen 2023/24 des Landesamtes für Vermessung und Geoinformation (LVermGeo) hervor. Infrastrukturministerin Lydia Hüskens (FDP) sieht dafür hauptsächlich einen Grund. Die beiden historischen Touristenstädte seien nicht nur bei Besuchern attraktiv, sondern auch als Wohnstandorte zunehmend gefragt. Gleiches gilt für Havelberg, das ebenfalls überdurchschnittliche Kaufpreise aufweist.

Die höchsten Preise wurden in den Großstädten registriert. Hier liegt das durchschnittliche Preisniveau für ein Einfamilienhaus bei rund 320.000 Euro in Magdeburg und 330.000 Euro in Halle. Die zentrale Rolle Stendals als Mittelzentrum wird ebenfalls deutlich. Eigenheime kosteten dort im vergangenen Jahr durchschnittlich 181.500 Euro. Cordula Jäger-Bredenfeld erwartet, dass die Preise für Immobilien und Grundstücke mit dem bevorstehenden A14-Anschluss in der Hansestadt weiter anziehen werden.

Lesen Sie auch: Tiny-Häuser in Stendal? Wohnen im ganz kleinen Stil

„Autobahnanbindungen führen zu erhöhter Nachfrage an Bauland und Gewerbeflächen“, sagt die Präsidentin des Landesamtes. Im Landesmittel kostete im Jahr 2024 ein freistehendes Ein- und Zweifamilienhaus 128.000 Euro. In Tangermünde wurde im Durchschnitt ein Kaufpreis von 215.000 Euro erzielt, in Havelberg 175.000 Euro. Gefragt waren die eigenen vier Wände auch in der Hansestadt Gardelegen (161.000), Klötze (150.000), Arendsee (140.000) und Bismark (130.000).

Vergleichsweise günstig dagegen ist die Kreisstadt Salzwedel (112.500). In Osterburg (93.930), Arneburg-Goldbeck (92.000), Beetzendorf-Diesdorf (90.000), Kalbe (84.000). Im Elbe-Havel-Land (82.500) und in Tangerhütte (80.000) gibt es Eigenheime fast zum Schnäppchenpreis. Bei der Bewertung der Zahlen ist zu berücksichtigen, dass in den Gemeinden unterschiedlich viele Erwerbsvorgänge verzeichnet sind. Die Anzahl liegt zwischen 40 in Gardelegen und 16 in Arendsee.

Baugrundstücke sind in Altmark und Elbe-Havel-Winkel noch immer vergleichsweise günstig zu haben. Im ländlichen Raum sind die Grundstückspreise, laut Bericht, mit durchschnittlich 29 Euro pro Quadratmeter nur etwas billiger als im Vorjahr.

Lesen Sie auch: Behörde streicht Stendal Millionenbeträge und ordnet Unmögliches an

Der Quadratmeter Baugrund in mittleren Lagen in Halle oder in Magdeburg kostet durchschnittlich rund 250 Euro und damit so viel wie im Vorjahr. In den anderen Regionen des Landes wurden sogar leichte Aufschläge zwischen drei und fünf Prozent verzeichnet. Die Preisentwicklung für Ackerland mit stetig moderat zunehmenden Preisen setzt sich fort, wobei die Preise für qualitativ hochwertige Böden tendenziell stagnieren. Der mittlere Kaufpreis für Ackerland im Jahr 2024 betrug 21.400 Euro pro Hektar.

Die landesweiten Analysen zum Grundstücksmarktgeschehen werden jeweils in ungeraden Kalenderjahren veröffentlicht. Erstmalig können die „Grundstücksmarktinformationen 2025“ vollständig in digitaler und interaktiver Form auf der Seite des Landesamtes abgerufen werden: www.lvermgeo.sachsen-anhalt.de.