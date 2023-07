In Stendal müssen sich Bürgerinnen und Bürger in Zukunft auf Preiserhöhungen einstellen. Wo in der Hansestadt tiefer in die Tasche gegriffen werden muss.

Stendal - Nun ist es offiziell: Die Stendaler müssen sich auf einige Preiserhöhungen in der Zukunft gefasst machen. So werden beispielsweise die Kosten für den Eintritt in den Tiergarten der Hansestadt zum 1. Januar 2024 erhöht. Das haben die Mitglieder des Stadtrates am 3. Juli mehrheitlich beschlossen.

Doch damit nicht genug. Auch Hundebesitzer müssen mit dem Jahreswechsel tiefer in die Tasche greifen, da die Hundesteuer ebenfalls angehoben wurde (zwölf Euro mehr pro Hund).

Zudem werden die Parkgebühren in der Hansestadt erhöht. Die Preise werden sich in den einzelnen Parkzonen verdoppeln. Da die Umstellung der Parkscheinautomaten auf die neuen Gebühren erst nach Bekanntmachung der Gebührenordnung in Auftrag gegeben werden kann, wird die Erhöhung erst in etwa zwölf Wochen nach Beschlussfassung in Kraft treten.