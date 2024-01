Der Landesnorden Sachsen-Anhalts hat sich beim Altmark-Tag auf der Grünen Woche in Berlin in großer Besetzung und mit vielen Facetten präsentiert.

Berlin/Stendal - Ein würdiger Rahmen für eine Premiere: Mit der Grünen Woche in Berlin als weltgrößter Messe für Agrar- und Ernährungswirtschaft hat der Altmärkische Regionalmarketing- und Tourismusverband (ART) die beste Wahl getroffen, eine Neuheit vorzustellen: die Altmark zum Mitnehmen, bequem mit einer Hand zu tragen. Möglich macht das die „Altmark-Kiste to go“, eine kleinere Ausgabe der sehr beliebten Altmark-Kiste.

Premiere: ART-Geschäftsführerin Carla Reckling-Kurz (links) und Christa Ringkamp vom Landhof Neulingen stellten in Berlin die „Altmark-Kiste to go“ vor. Foto: Donald Lyko

ART-Geschäftsführerin Carla Reckling-Kurz und Christa Ringkamp vom Landhof Neulingen stellten beim Regionaltag Altmark am Sonnabend, 20. Januar 2024, in Berlin das Produkt vor. In der Premieren-Minikiste sind vier Altmark-Klassiker zu finden: Apfelschorle von der Stallbaum GbR, ein Fruchtaufstrich der Küppers Altmärker Wildfrucht, Aioli (Knoblauchcreme) von Otto Mewes Landwirtschaft Gardelegen und Honig der Marke Wabenkönig.

Die Tänzerinnen vom Verein "Treuer Husar" in Heeren bei Stendal zeigten unter anderem eine Hommage an Mozart. Foto: Donald Lyko

Während der gesamten Messezeit ist die Kiste am Altmark-Stand in Halle 23b erhältlich. Voraussichtlich ab Mitte Februar wird die „Altmark-Kiste to go“ zum Preis von 15 Euro bei Veranstaltungen, in einigen Tourist-Informationen und auf dem Landhof Neulingen erhältlich sein. Ein Online-Verkauf sei nicht geplant, „es geht ja um ein Angebot gleich zum Mitnehmen“, erklärt ART-Mitarbeiterin Stephanie Grunert.

Jessica Richter vom ART (links) und Dirk Grempler von der Wirtschaftsförderung des Landkreises Stendal beantworteten gern die Fragen der Messebesucher. Foto: Donald Lyko

Und nach dem Verzehr des Inhalts muss der Tragebehälter nicht entsorgt werden. „Die kleine Altmark-Kiste ist nicht nur sehr tragbar, sondern auch nachhaltig“, sagte Christa Ringkamp. Denn später könne man zum Beispiel seine Zahnbürste einpacken, wenn’s irgendwohin geht.

Das Duo Sandy & Zigge aus Stendal sorgte für die regionale musikalische Unterhaltung beim Altmark-Tag. Foto: Donald Lyko

Doch am Regionaltag ging es in Berlin erst einmal um altmärkische Produkte, um Geschichte wie die Biedermeierzeit in Werben und Gegenwart wie den Sachsen-Anhalt-Tag 2024 in Stendal, um Kultur, die Städte, den Tourismus. „Wir wollen diesen Altmark-Tag, weil wir hinter der Altmark stehen“, versicherte Steve Kanitz (SPD), Landrat des Altmarkkreises Salzwedel. Sein Stendaler Amtskollege Patrick Puhlmann (SPD) lud dazu ein, sich an den Ständen, gern aber auch beim Besuch in der Altmark verwöhnen zu lassen. Kulinarisch und gastronomisch biete der Landstrich dafür sehr viel. „Wir Altmärker sind nicht geizig, wir geben gern davon ab“, so Puhlmann bei der Eröffnung des Regionaltages.

Mitglieder des Arbeitskreises Werbener Altstadt waren in Biedermeier-Kostümen in den Messehallen unterwegs. Foto: Donald Lyko

Bei dem waren unter anderem der Tanzverein Treuer Husar aus Heeren, das Gesangsduo Sandy & Zigge aus Stendal, der Arbeitskreis Werbener Altstadt, Vertreter aus einzelnen Städten und Sänger Kevin Neon zu erleben. Die Werbetrommel gerührt wurde an diesem Tag auch von Christiane Wiechmann vom Märchenpark Salzwedel und von Katrin Reinecke mit ihrem Team der Tourist-Information der Hansestadt Salzwedel. Andere Städte sind an anderen Tagen am Altmark-Stand dabei.

Sänger Kevin Neon sorgte für Stimmung in der Sachsen-Anhalt-Halle. Foto: Donald Lyko

Die Region präsentiert sich bis zum 28. Januar mit 19 Ausstellern am Gemeinschaftsstand Altmark. Während der gesamten Messezeit mit einem eigenen Stand dabei sind die Erste Salzwedeler Baumkuchenfabrik, Altmärker Fleisch- und Wurstwaren, Kelle’s Klädener Suppenmanufaktur und die Salzwedeler Baumkuchen GmbH.