Die Ermittler berichten beim Prozess um den wohl größten Drogenfund in der Altmark am Landgericht Stendal über Verbindungen der Dealer und Ort eines geheimen Geldversteckes.

Prozess um großen Drogenfund in der Altmark: Ermittler enthüllen brisante Details

Kokain, Crystal Meth & Co.

Ein Drogenspürhund hat bei den Ermittlungen zum wohl größten Drogenfund in der Altmark eine wichtige Rolle gespielt. Jetzt wird der Fall vor Gericht verhandelt.

Stendal. - Im Prozess um den vermutlich bislang größten Drogenfund in der Altmark gab sich „Drogenkoch“ Norbert E. bislang eher bedeckt, er habe die Drogen nur hergestellt. Der leitende Ermittler der Kriminalpolizei gab indes am mittlerweile sechsten Verhandlungstag zu Beginn seiner Ausführungen gleich an, er kenne Norbert E. schon lange, insbesondere als Dealer.

Bereits im Jahr 2021, also zwei Jahre vor den jetzt angeklagten Tathandlungen, habe man in der Wohnung von Norbert E. bei einer Durchsuchung Grundstoffe und Utensilien zur Herstellung von Amphetaminen gefunden.

Durchbruch der Ermittlungen: Ermittler knacken verschlüsselte Handys

Bei den aktuell angeklagten Taten soll Norbert E. insgesamt rund 70 Kilogramm Amphetamine hergestellt haben, und zwar in einem Raum, den ihm ein langjähriger Freund, Kevin T., besorgt hatte. Kevin T. hatte seinen Cousin Nico T. gefragt, der ihm im Erdgeschoss seines Hauses in Tangermünde einen Raum überließ.

Lesen Sie auch: Der wohl größte Drogenfund in der Altmark: Komplize sollte Drogenkoch für 50.000 Euro decken

Ein Durchbruch bei den Ermittlungen gelang unter anderem dank des Landeskriminalamtes Bayern. Beim „Mitlesen“ beziehungsweise Auswerten eines Nachrichten-Dienstes, der insbesondere in der Drogenszene als vermeintlich sichere Kommunikationsplattform genutzt worden war, wurde unter anderem Norbert E. identifiziert.

Auch der „Niederländer“, genannt „Boy“, tauchte in den Ermittlungen und folgenden Observationen auf. Der Schwiegervater von „Boy“ soll als Kurierfahrer fungiert haben, ehe er selbst verhaftet wurde.

Drogenspürhund findet Spuren in Drogenversteck

Eher zufällig wurde dagegen ein für Kurierfahrten genutztes Fahrzeug gefunden. Es war herrenlos an einer Bundesstraße abgestellt und abgeschleppt worden. Ein beim „Niederländer“ gefundener Autoschlüssel führte schließlich dazu, dass das Fahrzeug von Experten durchsucht wurde.

Unter dem Fahrersitz fand sich eine abschraubbare Metallplatte, darunter ein Hohlraum. Dort schlug ein Drogenspürhund an, es wurden auch Drogenspuren gefunden. Detail am Rande: Das Fahrzeug war auf einen Mann aus Frankfurt/Oder zugelassen, der laut Ermittler offensichtlich mit der Drogenszene nichts zu tun hatte und die Zulassung nur als Freundschaftsdienst gemacht haben will.

Lesen Sie auch: Drogenkoch will am Landgericht Stendal endlich zu einem der größten Drogenfunde der Altmark aussagen

Besonders pikant war der Bericht eines Ermittlers. Seinen Ausführungen zufolge habe die Freundin von Norbert E. nach dessen Verhaftung einen Einbruch in dessen Gartenlaube gemeldet.

Drogenprozess vor Gericht: Ermittler berichten von guten Verstecken

Dabei sei man äußerst gezielt vorgegangen und habe ein unter zwei Lagen Teppichboden und Fliesen verborgenes geheimes Versteck im Boden geöffnet und vermutlich geleert. Dieses Versteck habe wohl zur Aufbewahrung von Geld gedient.

Ausführlich befragt wurde der Ermittler zu Vernehmungen, die er in diesem Verfahren geführt hatte. Dabei ging es jedoch nicht nur um Aussagen der Vernommenen. Eine besondere Rolle spielte die Frage, ob den juristischen Vorschriften Genüge getan worden war.

Insbesondere bei der Frage, ob die Beschuldigten ausreichend belehrt worden waren und ob Anwälte ein Recht gehabt hätten, vor der Vernehmung informiert zu werden, um daran teilzunehmen, auch wenn der Beschuldigte selbst auf die Anwesenheit eines Anwaltes verzichtet habe.