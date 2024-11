Die Ermittler berichten beim Prozess um den wohl größten Drogenfund in der Altmark am Landgericht Stendal über Verbindungen der Dealer und Ort eines geheimen Geldversteckes.

Prozess um großen Drogenfund in der Altmark: Ermittler enthüllen brisante Details

Kokain, Crystal Meth & Co.

Ein Drogenspürhund hat bei den Ermittlungen zum wohl größten Drogenfund in der Altmark eine wichtige Rolle gespielt.

Stendal. - Im Prozess um den vermutlich bislang größten Drogenfund in der Altmark gab sich „Drogenkoch“ Norbert E. bislang eher bedeckt, er habe die Drogen nur hergestellt. Der leitende Ermittler der Kriminalpolizei gab indes am mittlerweile sechsten Verhandlungstag zu Beginn seiner Ausführungen gleich an, er kenne Norbert E. schon lange, insbesondere als Dealer.