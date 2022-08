Pyrotechnik explodiert auf Festival – Rapper GZUZ muss Konzert abbrechen

So idyllisch und beschaulich, wie hier beim Osterfeuer 2022, kennt man den Stendaler Ortsteil Borstel.

Borstel - Der beschauliche Stendaler Ortsteil Borstel war am Wochenende das Ziel mehrerer Tausend Festivalgänger. Der in Borstel ansässige Motorsport Club (MSC) Altmark e.V. hat zum „100 The Challenge“-Festival eingeladen, das von Donnerstag bis Sonntag auf dem Gelände des Motocross-Parks stattfand.