In der Kleinen Markthalle in Stendal, Hallstraße 49, findet der erste queere Jugendtreff im ländlichen Raum in Sachsen-Anhalt statt.

Stendal - In Stendal startet am Donnerstag, 20. Juli, ein Leuchtturmprojekt: der erste queere Jugendtreff in einer ländlichen Region in Sachsen-Anhalt. Queer ist eine Sammelbezeichnung für sexuelle Orientierungen, die nicht heterosexuell sind, sowie Geschlechtsidentitäten, die nichtbinär (weder männlich noch weiblich) sind. Das erste „Queer Quartier Stendal“ findet von 17 bis 20 Uhr in den Räumen der Freiwilligen-Agentur Stendal (Hallstraße 49) statt.

Der Treff bietet jungen queeren Menschen im Alter von 14 bis 27 Jahren einen selbstorganisierten Raum, in dem sie sich sicher und frei entfalten können, heißt es in der Ankündigung. Das Projekt wird in Zusammenarbeit mit dem Jugendnetzwerk Lambda Mitteldeutschland, der Freiwilligen-Agentur, der Gleichstellungsbeauftragten der Stadt Stendal, Elisabeth Seyer, sowie Lea-Christin Arnold, Referentin für dezentrale selbstorganisierte queere Safespaces (dt. sichere Räume) umgesetzt.

Lea-Christin Arnold: „Für den Landkreis ist vorerst ein Treff pro Monat angedacht, doch die Möglichkeiten zur Erweiterung werden nach dem Projektstart geprüft. Ich freue mich darauf, viele junge Queers in der Region kennenzulernen und gemeinsam mit ihnen den Raum zu gestalten.“ Geplant sind Workshops, Diskussionsrunden, kulturelle Veranstaltungen und mehr.