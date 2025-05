Magdeburg. - Wer an Magdeburg denkt, verbindet den Namen der Stadt inzwischen auch mit einem Star: Lukas Märtens hat sich bei den Olympischen Spielen in Paris im Sommer 2024 in die Herzen der Fans geschwommen. Und so manch ein Magdeburger hatte Tränen in den Augen, als er im TV-Interview von seiner Heimatstadt als schönster Stadt der Welt schwärmte. Nun soll dem Ausnahmeathleten, der jüngst mit einem neuen Weltrekord für Furore sorgte, eine besondere Ehre zuteil werden.

Dem SCM-Schwimmer, der von den Lesern der Volksstimme auch zu einem der „Magdeburger Jahres 2024“ gewählt wurde, soll der Ehrentitel „Ehrenbotschafter der Landeshauptstadt Magdeburg“ verliehen werden. Der Beschluss im Stadtrat in der Sitzung am 19. Juni 2025 dürfte dabei eine reine Formsache sein. Denn sogar der Termin der Verleihung ist schon festgelegt worden: auf den 27. November 2025 im Rahmen der Sportlerehrung.

Idee für die Ehre entstand im Magdeburger Stadtrat

Schon im September 2024 hatte es einen interfraktionellen Antrag im Stadtrat gegeben, in dem die Oberbürgermeisterin gebeten wurde, „dem Stadtrat eine Drucksache zur Beschlussfassung vorzulegen mit dem Ziel, den Sportler des SC Magdeburg, Lukas Märtens, gemäß Paragraph 6 der Ehrenbürgersatzung der Landeshauptstadt Magdeburg den Titel „Ehrenbotschafter der Landeshauptstadt Magdeburg“ zu verleihen.