„Radeln nach Zahlen“ ist in Tangermünde angekommen

In Tangermünde ist die knotenpunktbezogene Wegweisung angekommen. Kleine rote Schilder mit weißer Schrift sind an den bereits vorhandenen Wegweisern angebracht.

Nicht nur die rot-weißen Schilder und die im unteren Bereich angebrachte Übersichtskarte weisen dem Radfahrer künftig den Weg. Auch die Orts- und Kilometerangaben sollen weiterhin an den Knotenpunkten zu lesen sein.

Tangermünde - „Radeln nach Zahlen“ hieß es im November 2016 erstmals in einem Wirtschaftsausschuss der Stadt Tangermünde. Nun ist das Thema in die Praxis umgesetzt. Tangermünde hat seit der vergangenen Woche die ersten roten Schilder mit weißer Schrift an ersten Wegweisern. Sechs dieser Punkte gibt es innerhalb der Stadt Tangermünde. Auch die Ortsteile verfügen fast alle über einen oder mehrere dieser Punkte.