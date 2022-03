Radweg Tangermünde in Richtung Heeren auf der Zielgeraden

Seit vielen Jahren ist der Ruf der Tangermünder nach einem Radweg in Richtung Heeren laut. Jetzt rückt deren Realisierung in greifbare Nähe. Ein Zusammenspiel sowie Fördergeld machen es möglich.

Wer im Lorenzschen Feld in Tangermünde wohnt, sollte als Radfahrer und Fußgänger entweder die Lüderitzer Straße nutzen, um sich zwischen Innenstadt und Zuhause zu bewegen, oder muss entlang der Landstraße durch den Grünstreifen laufen und sich eventuell mutig dem Verkehr entgegenstellen.

Tangermünde - Die Landstraße in Richtung Heeren gehört nicht der Stadt. Der Landkreis Stendal ist dafür zuständig. Er müsste also auch den Radweg bauen. Doch das, was seit Jahren gefordert wird, kann der Kreis aufgrund fehlender Finanzen nicht umsetzen. Jetzt ist allerdings eine Lösung sei Sicht. Der Grund: Die Stadt Tangermünde und der Landkreis Stendal arbeiten zusammen. Und das Förderprogramm „Stadt und Land" macht es möglich, dass 75 Prozent der Kosten übernommen werden. Finanzschwache Kommunen können sogar bis zu 90 Prozent gefördert bekommen.