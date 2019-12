In Sanne bei Stendal hat die Polizei einen Raser aus dem Verkehr gezogen.

Stendal l Mit unglaublichen 203 Stundenkilometern hat die Polizei am Montagvormittag einen Raser aus dem Verkehr gezogen. Die Beamten waren mit einem sogenannten Videomesswagen unterwegs. Die Polizisten sahen den vorausfahrenden Volkswagen und maßen seine Geschwindigkeit in Höhe der Ortschaft Sanne.

Nach der Messung hielten sie den 27-Jährigen an und eröffneten ihm den Vorwurf. Nach Abzug seiner Geschwindigkeit würden immer noch 191 Kilometer pro Stunde übrig bleiben. Somit müsse der Raser bei erlaubten 100 Stundenkilometern mit einem Bußgeld in Höhe von 600 Euro sowie einem Fahrverbot von drei Monaten und zwei Punkten in Flensburg rechnen, so die Polizei.