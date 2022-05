Rassekaninchen & Co. werden in Tangerhütte unter Einhaltung der „3-G-Regeln“ präsentiert

In Tangerhütte findet auch unter Coronabedingungen eine Tierschau statt. Rassekaninchen, -hühner, -tauben und mehr sind diesmal in einer Reithalle zu sehen.

Die Ausstellungskäfige sind in der Reithalle angekommen. Am kommenden Wochenende werden dort gut 150 Rassekaninchen, - tauben, -hühner und mehr zu sehen sein.

Tangerhütte - Wo sonst die Pferde ihre Runden drehen, gackern am kommenden Wochenende in Tangerhütte die Hühner und mümmeln die Kaninchen. Die Käfige für Rassekaninchen, -hühner, - tauben und mehr sind bereits in der Welzin’schen Reithalle in Tangerhütte aufgebaut, die große Tierschau als Jahreshöhepunkt der örtlichen Züchter, ist vorbereitet.