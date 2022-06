Rattenplage: Müll in Stendal lässt Anwohnerin  verzweifeln - Ämter bleiben untätig

Eine Volksstimme-Leserin aus Stendal spricht von einer „illegalen Mülldeponie“ auf ihrem Nachbargrundstück. Was der Mieter zu den Vorwürfen sagt.

In einem selbst gebauten Verschlag im Hinterhof in Stendal werden Müllsäcke gelagert.

Stendal - „Gucken Sie sich das an“, sagt eine Volksstimme-Leserin aus Stendal und deutet auf die Müllsäcke-Ansammlung. „Die illegale Mülldeponie zieht Ratten und Waschbären an, die auf mein Grundstück laufen.“ Die Frau, die anonym bleiben möchte, ist verzweifelt und verärgert, weil weder die Stadt noch der Landkreis Stendal in den vergangenen zwei Jahren etwas gegen den Müll in ihrer unmittelbaren Nachbarschaft unternommen haben.