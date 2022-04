Kleintierzucht Reithalle als Ausstellungsraum: Rassekleintierschau soll in Tangerhütte erneut umziehen

Seit der Seprrung der alten Schwimmhalle in Tangerhütte ist es schwieriger geworden, die jährlichen Rassekaninchen- und -geflügelausstellungen zu organisieren. In diesem Jahr wird die Schau der Rassekleintiere in der Reithalle der Familie Welzin stattfinden. Es werden Helfer für das Umräumen der Ausstellungskäfige gesucht.