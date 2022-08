Sanierung Roggkaffol - Wie aus einer Ruine in Tangermünde ein modernes Wohnhaus wurde

Der Tangermünder Torsten Klipp setzt ein ehrgeiziges Projekt um: Er schafft in der ehemaligen Brauerei an der Lüderitzer Straße modernen Wohnraum in einem historischen Fabrikgebäude, das vielen als Roggkaffol bekannt ist.