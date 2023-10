Stendal/vs - Der Rotary-Adventskalender geht in die nächste Runde. Teilnehmen für einen guten Zweck lohnt sich wieder. Wo die Kalender zu haben sind und wie das Gewinnspiel funktioniert.

Zum dritten Mal in Folge legt der Rotary Club Stendal auch 2023 wieder einen Adventskalender nach dem Motto „Helfen und gewinnen“ auf. Laut Mitteilung des Rotary Clubs gibt es insgesamt 184 Preise im Wert von rund 6.700 Euro zu gewinnen. Der Erlös ist für das Stendaler Hospiz bestimmt. Außerdem wollen die Stendaler Rotarier ihre Aktion „Lesen lernen, Leben lernen“ fortsetzen. Sie dient der Leseförderung an den Grundschulen im Großraum Stendal.

Gewinn muss aus Geschäften abgeholt werden

Günther Tyllack, der das Projekt für den Rotary Club Stendal ins Leben gerufen hat, erklärt, wie das Gewinnspiel funktioniert: „Jeder Kalender hat auf der Rückseite eine eingestanzte Nummer. Öffnet man das Türchen im Kalender, sieht man, was es an diesem Tag zu gewinnen gibt.“ In der Volksstimme, im Generalanzeiger und auf der Homepage des Rotary Clubs Stendal erfährt man, „welche Nummer an welchem Tag welchen Preis gewonnen hat“, so Günther Tyllack weiter.

Der Gewinner geht dann zu dem Geschäft, das den Preis gestiftet hat, und holt sich den entsprechenden Gewinn gegen Vorlage des Kalenders ab.

Insgesamt 184 Preise gibt es zu gewinnen

Gefüllt ist der Adventskalender der Rotarier Stendal mit 184 Preisen, jeweils im Mindestwert von zehn Euro. In der Regel handelt es sich um Einkaufsgutscheine, zudem gibt es auch attraktive Sachpreise. „Wie im Vorjahr haben wir auch wieder Hauptpreise, mit denen angesichts der aktuellen Entwicklungen jeder etwas anfangen kann“, schildert Tyllack. Deshalb gibt es nun zehn 150 Euro-Gutscheine zu gewinnen, wahlweise bei zwei großen Supermärkten einlösbar.

„Der Kalender ist auch ein schönes Geschenk für Mitarbeiter oder Kunden“, berichtet Tyllack weiter. Im Vorfeld hat es so schon etliche Bestellungen gegeben. Der öffentliche Verkauf des Kalenders zum Stückpreis von 6 Euro startet am Sonnabend, 4. November, um 10 Uhr vor der Buchhandlung Genz in der Breiten Straße in Stendal. Zudem sind von diesem Tag an Kalender, solange der Vorrat reicht, auch im E-Center erhältlich. Wenn alle Kalender verkauft sind (die Auflage ist auf 2500 Stück begrenzt), werden unter notarieller Aufsicht die Gewinner ermittelt.

Fünfstelliger Gewinn wird erwartet

Günther Tyllack hat als Leiter des Uppstall-Kinos wie im Vorjahr für jeden Tag einen Preis gespendet. Zudem gibt es am „Geburtstag“ des Kinos, am 6. Dezember, wieder eine Jahresfreikarte zu gewinnen. Dankbar sei der Rotary Club, dass viele Geschäftsleute und Firmen mit Sach- oder Geldspenden das Adventskalender-Projekt unterstützt haben. „Nicht zuletzt auch auf Grund der großen Unterstützung aus den Reihen des Clubs selbst gehen wir wieder von einem Erlös in fünfstelliger Höhe aus“, so Tyllack erfreut.