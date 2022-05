Beisetzung Ruheforst: Was in Stendal eine Baumbestattung kostet

Das Thema Ruheforst wird in Stendal diskutiert. Der Geschäftsführer eines Waldbestattungsunternehmens erklärt, wie er diese Bestattungsart in der Stadt umsetzen will. Krumke ist Stendal diesbezüglich voraus.