Run hält an: Piks zum Schutz vor Corona wird in Stendal von mobilen Impfteams verabreicht

Erstimpfung gegen Corona im Aufwind: Wieder lassen sich mehrere 100 Personen im Landkreis Stendal erstmals gegen das Coronavirus impfen. Die Immunisierungsaktionen gegen Covid 19 werden in der östlichen Altmark gut abgenommen.

Die Spritze wird mit dem Impfstoff aufgezogen, hier bei der Corona-Impfaktion in der Katharinenkirche in Stendal.

Stendal - Das mobile Impfteam des Landkreises Stendal hat seine Schutzaktionen gegen das Coronavirus fortgesetzt. Die Frauen und Männer sind erneut in der Region im Einsatz gewesen. Erfreulich: Vom Impfangebot wurde rege Gebrauch gemacht, wieder hatten sich Personen für eine Corona-Schutzimpfung entschieden und sich erstmals den Piks geben lassen; 325 waren es in der zurückliegenden Woche in der östlichen Altmark.