Sachsen-Anhalt-Tag in Stendal: Beim Festumzug am Sonntag präsentierten sich Vereine und Einrichtungen aus dem ganzen Land.

Stendal. - Er gilt als Höhepunkt zum Landesfest: Der Festumzug zum Sachsen-Anhalt-Tag. In Stendal werden am 1. September ab 11 Uhr über 4.000 Mitwirkende die bunte Vielfalt des Landes repräsentieren. Für alle die nicht live vor Ort sein können gibt es in diesem Jahr ein besonderes Angebot.

Sachsen-Anhalt-Tag 2024: Festumzug in Stendal gratis im Livestream sehen

Der Offene Kanal Stendal wird den Umzug live vom Sachsen-Anhalt-Tag übertragen. Er ist bei nahezu allen Offenen Kanälen im Land und hier bei uns zu sehen.

11 Uhr startet die kommentierte Übertragung gemeinsam mit dem Umzug durch Stendal. Insgesamt vier Kameras fangen das Geschehen ein. Somit kann jeder und jede zumindest virtuell mit dabei sein.

Zwei Stunden Vielfalt: Der Festumzug zum Sachsen-Anhalt-Tag 2024 in Stendal

Im Festumzug präsentieren sich traditionell die Vereine, Verbände und Institutionen des Landes. Auch historisch bedeutsame Ereignisse des Landes werden in Bildern dargestellt.

Der Umzug dauert voraussichtlich zwei Stunden. Die Umzugsstrecke vor Ort bildet einen etwa drei Kilometer langen Rundkurs durch die Hansestadt Stendal.